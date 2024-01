Anapic sollecita più attenzione del Governo nel contenimento dei costi enegertici per le famiglie

In una nota la Presidente Anapic Lucia Rizzi precisa che «con le disposizioni adottate con il Dl 131/2013 le misure straordinarie finanziate dal governo per contenere i costi energetici sono terminati al 31 dicembre 2013. Nessuna disposizione ulteriore è stata adottata in merito ad un contributo complementare straordinario da sommare a quello del bonus sociale ordinario.

Non è stato rifinanziato l’azzeramento degli importi tariffari legati alle voci di oneri generali di Sistema in ambito gas, che sono state valorizzate ora tutte a valori diversi da zero. Non è stata prorogata l’applicazione al 5 % per la fatturazione del Gas naturale. Tutto questo peserà immediatamente sulle famiglie».

Il problema del fabbisogno energetico - prosegue la Rizzi - «non è un problema emergenziale ma strutturale. L’esperienza degli ultimi mesi ci ha insegnato che i bonus non sono gli strumenti migliori per affrontare queste situazioni e anzi tendono a diventare inadeguati oppure a prolungarsi oltre la loro naturale scadenza.

Per affrontare dunque il problema dei costi energia in rapporto alle persistenti difficoltà economiche delle famiglie sarebbe più idonea una misura strutturale. A tale proposito si potrebbe ipotizzare un intervento sull’Iva che favorisca consumatori e produttori riducendo o mantenendo bassa l’aliquota e trasferendo gli aumenti s ulle aliquote dei soggetti esterni che speculano su questi aumenti oppure rivendono a costo maggiorato l’energia che transita o è prodotta nel nostro territorio .

L’esperienza degli ultimi anni - conclude la presidente Anapic - «ha evidenziato l’importanza delle risorse strategiche energetiche mostrando come sia quanto mai opportuno che in un Paese come l’Italia che produce poca energia, le stesse siano mantenute ad un livello particolarmente alto onde evitare di rimanere vittima di crisi improvvise come quella che si sta profilando».

La Presidente Rizzi si dice anche pronta, come rappresentante della categoria degli amministratori di condominio, «a dare supporto al Governo in tal senso, individuando le criticità dei sovraccosti nel mondo del condominio e proporre soluzioni utili al risparmio per le famiglie».