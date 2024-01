Anapic in una nota sollecita il Governo ad intervenire per agevolare la conclusione dei lavori del 110% in condominio

Il 2024 si apre con ulteriori difficoltà per la categoria degli amministratori di condominio e per i condòmini con la conferma che il superbonus è stato abolito . La proroga non è stata concessa nonostante innumerevoli appelli al Governo, ma prevederà il 70 per cento di detrazione a partire da quest’anno con conseguente diminuzione nei prossimi anni a venire .

La presidente nazionale Anapic Lucia Rizzi, in una nota perciò sensibilizza il Governo affinché possa migliorare con decreti attuativi sensati l’attuale norma, al fine di agevolare la conclusione operativa, burocratica del procedimento avviato da molti amministratori di condominio e favorire la conclusione dei lavori avviati ad imprese e addetti ai lavori . «Auspico» precisa la presidente Rizzi che «la grave situazione delle famiglie italiane alle prese con il caro vita e le pesanti rate straordinarie venga presa seriamente in considerazione, visto l’innalzamento vertiginoso di case finite all’asta per crediti inferiori anche ai 5000 euro. Ricordiamo che le famiglie italiane da sempre hanno investito i loro risparmi nella casa e oggi è opportuno che se ne tenga conto per consentire all’economia nazionale di avanzare e di preservare le famiglie dell’unico bene per il quale hanno fatto negli anni sacrifici. Anche le direttive europee di efficientamento energetico ed edilizio del nostro patrimonio immobiliare nazionale dovranno essere valutate seriamente» conclude la presidente Rizzi «considerando la storicità di tanti edifici per i quali l’applicazione di tale norma sarà ragionevolmente discutibile».