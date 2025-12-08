Anche la multiproprietà parla condominiale
L’organizzazione turnaria non è zona franca, e ogni decisione assembleare deve rispettare la cornice dettata dagli articoli 1136 e 67 disposizioni attuative, pena la sua annullabilità
Quando l’assemblea di una multiproprietà delibera, deve seguire le stesse regole di un condominio? Il Tribunale di Genova, con la sentenza 1889/2025, risponde in modo netto, chiarendo che la disciplina del condominio negli edifici, con particolare riferimento alla validità delle delibere assembleari e ai quorum costitutivi e deliberativi, si applica anche alle multiproprietà alberghiere, quando sussistono determinati presupposti.
Una pronuncia di sistema, che sgombra il campo da vecchie incertezze...
