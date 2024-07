Anche rumori entro i limiti di legge possono ritenersi intollerabili

Un Comune organizzava delle manifestazioni culturali sulla pubblica piazza che si protraevano fino a notte tarda e provocavano rumori che superavano la normale tollerabilità. Due abitanti di condomìni che si affacciavano sulla predetta piazza, citavano in giudizio il Comune, per ottenere il risarcimento del danno provocato dalle immissioni acustiche. Il Tribunale disponeva una consulenza tecnica acustica che accertava, per detti rumori, il superamento della soglia dei decibel consentiti, e condannava...

