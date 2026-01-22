Anche la sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato
Se si riscontra una rilevante disarmonia al complesso preesistente si configura lesione al decoro, non all’aspetto architettonico
Il tema del decoro architettonico ricorre in molte pronunce ma è particolarmente interessante la conclusione cui giunge la sentenza di Cassazione 29706/2025 pubblicata il 10 novembre.
I fatti
Ad originarla il condomino del terzo piano di uno stabile che agiva contro i proprietari dei piani superiori che avevano realizzato, al quarto piano, due verande che costituivano l’accorpamento di terrazzi svolgenti...