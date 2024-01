Annullamento del rendiconto e stalking condominiale tra i temi di inizio d’anno

L’anno nuovo ha avuto inizio con l’intervento di M. Ginesi, «Effetti estensivi della sentenza che annulla la delibera di approvazione del rendiconto di un esercizio condominiale», in Diritto e pratica condominiale 2 gennaio 2024. Il contributo trae origine dall’ordinanza Cassazione 18 luglio 2023 numero 20888, già commentata in Diritto e pratica condominiale 31 luglio 2023 da G. Di Rosa, «Maggiorazione delle spese di ascensore per le unità immobiliari adibite ad ufficio: nullità della delibera costitutiva...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi