Antenna centralizzata, esclusi dalle spese i condòmini che non l’hanno voluta

L’installazione di una antenna centralizzata, qualificabile come opera suscettibile di utilizzazione separata, non può essere posta a carico dei condòmini che hanno manifestato di non volerne fruire, che restano comunque obbligati alle spese conservative e manutentive straordinarie. La delibera che impone la partecipazione di spesa a soggetti non utilizzatori, in assenza di espressa adesione o allaccio al servizio, è annullabile. Lo precisa la sentenza del Tribunale di Salerno 3360 pubblicata il ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi