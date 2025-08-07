Antenna centralizzata, esclusi dalle spese i condòmini che non l’hanno voluta
Irrilevante la mancata comunicazione formale al condominio della volontà dissenziente se questa si può desumere dai verbali assembleari
L’installazione di una antenna centralizzata, qualificabile come opera suscettibile di utilizzazione separata, non può essere posta a carico dei condòmini che hanno manifestato di non volerne fruire, che restano comunque obbligati alle spese conservative e manutentive straordinarie. La delibera che impone la partecipazione di spesa a soggetti non utilizzatori, in assenza di espressa adesione o allaccio al servizio, è annullabile. Lo precisa la sentenza del Tribunale di Salerno 3360 pubblicata il ...