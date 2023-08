«Anticipare il futuro per non rimanere indietro», il corso per educare l'amministratore a operare in sicurezza

Appuntamenti da segnare in agenda. Si parte con il primo corso Dm 140/14, «Anticipare il futuro per non rimanere indietro», che vede come protagonista Midas Touch con il suo marchio «Amministratore protetto», assieme a Privacy and Legal advice ed Estia Spa. Si svilupperà in quattro giornate che occuperanno quattro venerdì mattina consecutivi, nei giorni del 15, 22 e 28 settembre, oltre al 6 ottobre, data di chiusura ed esami.

I relatori

Il responsabile scientifico del corso di aggiornamento, l'avvocato Carlo Pikler del Centro Studi Privacy and Legal Advice ha disposto un programma che prevede l'alternanza di relatori d'eccezione, tra cui l'avvocato Rosario Dolce, il dottor Francesco Schena con la sua Rendiconto Plus, l'avvocato Fabrizio Plagenza, il dottor Marcello Incerti, ceo di Administra Ced, l'ingegnere Daniela Spano e la dottoressa Flavia Romani di Alfa Italia, Simone Occhiuto per Assibroker Tirreno e il dottor Francesco Marotta per Tutela Legale Spa. Per Estia Academy, invece, parteciperanno il dottor Iuri Di Bartolomeo, il dottor Giovanni Polimeni, l'architetto Luigi Pisano e l'avvocato Angelica Zito.

New entry nel mondo del condominio è il gruppo di Confprofessioni, che ospiterà nelle prime tre giornate il corso presso la propria sede in zona Eur, in via Pasteur 65. Per il gruppo interverranno Franco Valente per conto di Fondoprofessioni, Francesco Monticelli per Cadiprof ed Edipro e Luca De Gregorio per Be Prof.

Presente al corso il Garante per la protezione dei dati personali, che interverrà con l'avvocato Guido Scorza. Una menzione particolare va anche a Sme Connect Italia con la presidente Elisabetta Gardini, che inquadrerà il rapporto da un punto di vista europeistico, al punto che l'ultimo giorno di formazione si svolgerà nella location della Rappresentanza del Parlamento europeo in Italia, nella Sala delle Bandiere a Roma.

I temi

Quattro le macro-tematiche che saranno trattate: «Le opportunità delle Adr nel contesto immobiliare»; «La contabilità in condominio» (15 settembre), «Il Registro anagrafe e della sicurezza» (22 settembre), «La sicurezza nel contesto condominiale» (28 settembre). Nella giornata di chiusura del 6 ottobre (che vedrà la presenza del Garante), infine, spazio al tema «Il Regolamento Ue 679/16 applicato al contesto immobiliare». Nel corso della giornata, che avrà come focus proprio il trattamento dei dati personali, interverranno l'avvocato Carlo Pikler sul tema «La videosorveglianza e il Registro anagrafe e sicurezza»; l'avvocatessa Angelica Zito, dpo di Estia Spa su «L'approccio di Estia alla tutela della privacy condominiale». In chiusura, ritornerà nuovamente l'avvocato Pikler con una prolusione sul tema «Il dato personale nel registro anagrafe e sicurezza», per poi lasciare il microfono all'avvocato Guido Scorza che, in rappresentanza del Garante, tratterà il tema «Il Regolamento Ue 679/16 applicato al contesto immobiliare».

Gli obiettivi

Il corso punta a trattare gli argomenti in maniera pratica, fornendo concretezza alle nozioni che verranno trasmesse. Il titolo «Anticipare il futuro per non rimanere indietro» lascia intendere che lo sguardo del partecipante sarà rivolto al futuro, a quello che è l'inevitabile sviluppo dei mercati immobiliari e degli studi di amministrazione, con un occhio alle opportunità che può offrire la tecnologia avanzata, come l'intelligenza artificiale. L'obiettivo, quindi, è aprire all'amministratore una finestra sul futuro, aiutandolo a sviluppare il proprio business in sicurezza grazie a procedure tecniche e organizzative snelle che tengano conto dei rischi, ma che sfruttino anche le potenzialità delle nuove tecnologie per semplificare il lavoro. «Amministratore protetto» è tanto il nome quanto la mission di questo ambizioso progetto. Un percorso culturale che ripara il professionista da danni o richieste risarcitorie evitabili, utilizzando la tecnologia per abbassare i rischi ed elevare la soddisfazione del condòmino, che sarà sicuro e piacevolmente impressionato dall'organizzazione efficace adottata dal proprio amministratore.

Come iscriversi

Il media partner dell'evento è Il Sole 24 Ore. Il programma completo del corso è disponibile cliccando qui. Si svolgerà esclusivamente in presenza e si può prenotare il posto in aula cliccando qui