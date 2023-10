Antitrust, salta il super potere del Tar Dehors autorizzati fino a tutto il 2024 di C.Fo.









La commissione Industria del Senato ha concluso l’esame del disegno di legge annuale per la concorrenza. Il testo, dopo che sarà conferito mandato ai relatori (Giorgio Maria Bergesio della Lega e Renato Ancorotti di Fratelli d’Italia), passerà all’esame dell’Aula per poi andare in seconda lettura al Senato.

Oltre alla controversa norma che innalza i limiti elettromagnetici per la telefonia mobile (si veda articolo a pagina 16) sono state introdotte altre modifiche. Il regime semplificatorio per dehors e tavolini all’aperto, che era scattato durante il periodo più critico dell’epidemia Covid-19, viene prorogato fino al 31 dicembre 2024 raccogliendo le istanze di diverse sigle del settore, Fipe-Confcommercio e altre.

La Lega rimarca l’approvazione dell’emendamento che consente agli enti locali di limitare l’apertura di nuove attività nei centri storici per salvaguardare esercizi di vicinato e botteghe artigiane, da registrare anche in specifici Albi. Per il commercio tradizionale arriva anche un’altra novità. Le vendite di liquidazione potranno essere effettuate anche a causa dell’accumulo di scorte conseguente a chiusura temporanea per stato di emergenza dichiarato sulla base di un’ordinanza Protezione della civile. Mentre, nel settore dell’e-commerce, si stabilisce che i contratti a distanza non sono validi se il consumatore non ha confermato preliminarmente la ricezione del documento con le condizioni contrattuali. Si interviene poi sui contratti a tacito rinnovo effettuati dai professionisti, che 30 giorni prima della scadenza dovranno avvisare il consumatore della data entro la quale può inviare formale disdetta.

Approvato anche un emendamento soppressivo, con il quale viene cancellato l’articolo 8 del testo base proposto dal governo. Dopo il pressing dell’Antitrust, che aveva pesantemente criticato la norma in audizione, salta l’estensione del sindacato del Tar sulle decisioni del garante. Era stato previsto una sorta di potere rafforzato, in pratica, che avrebbe consentito al Tar di non limitarsi, come avviene oggi, alla verifica sulla ragionevolezza degli apprezzamenti tecnici compiuti dall’Autorità, ma di entrare anche nel merito delle valutazioni tecniche svolte, opinabili o meno che siano. Questo, teoricamente, anche basandosi sull’interpretazione alternativa degli stessi fatti opposta dall’impresa sanzionata per le violazioni antitrust.

Un ulteriore emendamento fa slittare alla fine di agosto 2024 il termine per esercitare la delega sulle semplificazioni procedimentali che intervenendo sull’attività delle sovrintendenze dovrebbe alleggerire i vincoli di autorizzazione paesaggistica o di autorizzazione paesaggistica semplificata. Il governo avrebbe già dovuto esercitare la delega, contenuta nella legge concorrenza 2021, entro lo scorso febbraio ma il termine è ampiamente scaduto e ora viene aggiornato con orizzonte molto lontano, appunto agosto 2024.