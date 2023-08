Appalto in condominio, valida la clausola contrattuale di rinuncia alla solidarietà sussidiaria di Matteo Rezzonico

In tal caso se la ditta non ottiene il pagamento dei lavori deve rivolgersi direttamente ai morosi non potendo agire contro il condominio









È valida la clausola con cui l’impresa appaltatrice rinunci al vincolo sussidiario di solidarietà tra condòmini, previsto dall’articolo 63 secondo comma delle disposizioni di attuazione al Codice civile. Per la richiamata disposizione i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condòmini. In assenza del vincolo di solidarietà l'impresa non può pretendere il pagamento direttamente dal condominio, ma deve rivolgersi ai due condòmini morosi che rispondono in via parziale, ciascuno per il proprio debito (articolo 1314 del Codice civile). Questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza della Corte di appello di Salerno 799/2023 pubblicata il 14 giugno 2023.

I fatti

Con decreto ingiuntivo, una società ha intimato ad un condominio il pagamento della somma di € 20.000,00, per lavori eseguiti in favore dell'ente di gestione. Il condominio si è opposto all'ingiunzione, per carenza di legittimazione passiva, in quanto le pretese della società opposta andavano rivolte direttamente ai due condòmini morosi (di cui era stato comunicato nome e quota). Nel giudizio di opposizione la società ha chiamato in causa i due condòmini morosi, dei quali solo uno si è costituito. Sennonché anche il condomino moroso ha chiesto di essere estromesso dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, tenuto conto che nella fattispecie tra il condominio e la società appaltatrice non era stato concluso un valido contratto di appalto.

D'altra parte non vi era nessuna delibera che avesse approvato ed autorizzato l’amministratrice alla sottoscrizione del contratto con l'impresa. Sotto tale profilo il contratto doveva considerarsi concluso dal rappresentante privo di poteri e mai ratificato dall’assemblea. In via subordinata il condòmino moroso chiedeva la chiamata in causa, in proprio, dell'amministratore di condominio, per essere tenuto indenne dalla pretesa di pagamento. Autorizzata la chiamata dell'amministratrice, firmataria del contratto di appalto (e tra l'altro non più in carica), quest'ultima deduceva l'infondatezza della domanda di manleva svolta nei suoi confronti, tanto più che il contratto di appalto doveva ritenersi – pur in assenza di una esplicita approvazione - ratificato dal condominio per fatti concludenti.

La decisione

Il Tribunale di Salerno dunque pronunciava sentenza 3724/2021 con la quale rigettava l'opposizione del condominio e confermava il decreto ingiuntivo 1815/2015. Il condominio ha appellato la sentenza del Tribunale di Salerno ribadendo che il creditore (cioè l'impresa) non avesse alcuna facoltà di pretendere il pagamento dall'ente di gestione. Tanto più che la clausola 9 del contratto prevede la rinuncia dell'appaltatore al vincolo di solidarietà passiva.

Attenzione ai contenuti del contratto

Tralasciando le eccezioni e le questioni processuali che non interessano la nostra trattazione, la Corte salernitana ha affrontato prima di tutto la questione della validità del contratto di appalto tra il condominio e l'impresa:

circa l'eccepita carenza di poteri dell'amministratore, il condominio menziona una delibera, assumendo che con essa fossero stati autorizzati i lavori e l'amministratrice alla stipula del contratto. E tuttavia la delibera assembleare non è stata prodotta in giudizio, né della stessa viene fatto riferimento nel contratto di appalto. Ciò nondimeno – continua la Corte salernitana - pur in mancanza della delibera autorizzativa dei lavori, il negozio tra le parti deve ritenersi valido. Nella specie infatti opera l'articolo 1399 del Codice civile che detta i princìpi generali relativi alla ratifica del contratto stipulato dal rappresentante privo di poteri. Il contratto di appalto tra privati non necessita di forma scritta. Di conseguenza neppure la ratifica richiede tale forma e può intervenire anche per fatti concludenti (cioè per il comportamento delle parti).

In tema la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che «La ratifica relativa al contratto concluso dal falso rappresentante per il quale non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem può essere anche tacita e consistere, perciò, in qualsiasi atto o comportamento da cui risulti in maniera chiara ed univoca la volontà del dominus di far proprio il negozio concluso in suo nome e conto dal falsus procurator» (Cassazione 408/2006 e Cassazione 35278/2022). Nel caso in esame è emerso che il condominio ha ratificato l'operato della società appaltatrice consentendo l'avvio del cantiere e procedendo ai pagamenti dell'opera realizzata. Il condominio ha dunque accettato la prestazione dedotta nel contratto stipulato dal cosiddetto falsus procurator;

La rinuncia al vicolo di solidarietà

Statuita la validità del contratto di appalto, la Corte salernitana ha respinto la domanda di manleva sollevata dal condòmino moroso. Nella specie opera infatti la clausola contenuta nell'articolo 9 del contratto di appalto, redatto dalla ditta e dal condominio - approvata dalle parti con doppia firma ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice civile– per la quale: «l'impresa dichiara di rinunciare al vincolo di solidarietà passiva nei confronti del condominio … i singoli condòmini, pertanto risponderanno del debito ciascuno nei limiti della quota da loro dovuta … l'impresa - previa richiesta all'amministratore condominiale, il quale con la firma della presente si obbliga a consegnare tempestivamente all'impresa ogni documento comprovante il debito richiesto - provvederà alla richiesta di ingiunzione di pagamento individualmente nei confronti del singolo condomino moroso, con addebito di interessi, spese legali ed altri oneri».

Dall'interpretazione letterale dell'articolo 9 si evince che l'impresa ha inteso rinunciare al riconoscimento del vincolo sussidiario di solidarietà passiva in favore di una obbligazione parziaria tra i condòmini. Ciò esclude che le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto possano consentire la formazione di un titolo sostanziale nei confronti del condominio. L'ente di gestione ha invece il compito di comunicare i nomi dei morosi e la loro quota. Tale condizione è stata adempiuta dal condominio, con la comunicazione alla stessa ditta appaltatrice dei dati anagrafici dei condòmini morosi e delle somme dovute da ciascuno.

Osservazioni conclusive

L'appello è stato accolto e il debito accollato ai soli condòmini morosi. Dalla sentenza della Corte di appello di Salerno 799/2023 si ricava che è valida la clausola contrattuale di rinuncia alla “solidarietà sussidiaria” prevista dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile. D'altra parte la clausola in questione non incide sui diritti soggettivi dei singoli condòmini, ne è contraria all’ordine pubblico o al buon andamento del condominio.

Vale tuttavia evidenziare che - in termini opposti – non può ritenersi ammissibile l'istituzione, in via contrattuale, di un “vincolo di solidarietà diretta” tra i condòmini e l'appaltatore (articolo 1292 del Codice civile). Una tale clausola infatti - salvo l'adesione di tutti i partecipanti al condominio – non potrebbe essere ritenuta valida, incidendo sui diritti soggettivi dei singoli.