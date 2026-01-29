Appalto non eseguito e bonus facciate: risoluzione, danni e perdita di chance
Al committente viene lasciata un’opera incompleta e un danno economico spesso più serio di quello immediatamente percepibile
La sentenza 68 del Tribunale di Torino del 5 gennaio 2026 (sezione III civile) affronta con taglio molto pratico un problema ormai diffusissimo dopo l’epoca dei bonus edilizi: l’appalto condominiale pensato per sfruttare il bonus facciate 90% (e in parte il bonus ristrutturazioni 50%) che, tra ritardi, difetti e stop improvvisi, finisce per arenarsi lasciando il committente con un’opera incompleta e un danno economico spesso più serio di quello immediatamente percepibile.
I fatti
La vicenda nasce da un contratto...