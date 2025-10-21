Appello Uppi al Governo: «Aumentare al 26% la tassazione sugli affitti brevi è un errore»
Si penalizzano - scrivono presidente e segretario - i piccoli proprietari mentre l’attenzione del Governo sarebbe dovuta andare verso le migliaia di pratiche di condono edilizio ancora inevase
L’Unione piccoli proprietari immobiliari (Uppi) esprime profondo scontento per la decisione del Governo di innalzare al 26% l’aliquota della cedolare secca sugli affitti brevi, una misura che colpisce ingiustamente i piccoli proprietari e produce un gettito fiscale irrisorio - precisa una nota a firma del presidente nazionale Fabio Pucci e del segretario generale Jean-Claude Mochet. I piccoli proprietari che concedono in locazione un appartamento per brevi periodi lo fanno per integrare un reddito...
