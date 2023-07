Appuntamento il 10 luglio a Varese per discutere di verifica e analisi delle acque potabili

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Camera condominiale di Varese il 10 luglio presso loSpazio L@W, Via Campigli 11 a Varese ha organizzato un evento dedicato alla «Verifica e analisi delle acque potabili», un focus su responsabilità e adempimenti dell’amministratore di condominio alla luce del decreto legislativo 18\2023. Appuntamento dalle 16,30. La partecipazione è gratuita per gli associati alla Camera condominiale ( clicca qui per la locandina ).

Il Dlgs 18/2023, abroga il Dlgs 31/2001, e disciplina la qualità dell’acqua destinata al consumo umano. Si applica anche alla distribuzione dei rubinetti usati dai singoli condòmini e definisce (articolo 2, lettera q) l’amministratore quale gestore della distribuzione interna e soggetto responsabile del sistema idro – potabile situato tra il punto di consegna e il punto d’uso. Il punto d’utenza è quello di uscita dell’acqua destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzarla direttamente, identificato nel rubinetto.

Il principio fondamentale del decreto (articolo 4) è che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze in quantità tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti dall’allegato I, parti A, B, C del decreto.