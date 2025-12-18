Aree idonee: senza prova delle distanze torna vincolante il parere della Soprintendenza
L’idoneità ex lege non si presume, ma si dimostra
Con la sentenza 20429/2025 del 17 novembre 2025, il Tar Lazio chiarisce i limiti applicativi dell’articolo 20, comma 8, lettera c-ter, Dlgs 199/2021, che qualifica come aree idonee i terreni agricoli entro 500 metri da cave, miniere o aree industriali. Il Collegio precisa che tale idoneità non può essere desunta: occorre dimostrare in modo puntuale che l’intero perimetro dell’area ricada nella fascia di 500 metri prevista dal legislatore. La ricorrente aveva indicato soltanto distanze parziali rispetto...