I temi di NT+Le ultime sentenze

Aree idonee: senza prova delle distanze torna vincolante il parere della Soprintendenza

L’idoneità ex lege non si presume, ma si dimostra

di Luca Savi

Con la sentenza 20429/2025 del 17 novembre 2025, il Tar Lazio chiarisce i limiti applicativi dell’articolo 20, comma 8, lettera c-ter, Dlgs 199/2021, che qualifica come aree idonee i terreni agricoli entro 500 metri da cave, miniere o aree industriali. Il Collegio precisa che tale idoneità non può essere desunta: occorre dimostrare in modo puntuale che l’intero perimetro dell’area ricada nella fascia di 500 metri prevista dal legislatore. La ricorrente aveva indicato soltanto distanze parziali rispetto...

Correlati

Con tre sentenze il Tar Lazio demolisce il decreto aree idonee

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+