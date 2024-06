Art bonus: agevolate le erogazioni liberali per il restauro di un teatro in concessione Con risposta ad interpello n. 133 del 17 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate ammette all’Art bonus anche le erogazioni liberali destinate a sostenere attività di restauro e manutenzione di un teatro di proprietà di un comune ma in concessione ad una fondazione