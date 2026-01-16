Ascensore: come si rinnova il contratto di manutenzione
I controlli periodici sono manutenzione ordinaria, ma possono essere necessari ulteriori verifiche da deliberare in assemblea
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 dicembre 2025
L’amministratore di condominio ha il dovere di occuparsi della manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio, in virtù dell’articolo 1130 del Codice civile. Per quanto riguarda gli ascensori, la manutenzione è regolamentata dall’articolo 15 del Dpr 162/1999, recante «Regolamento di attuazione della Direttiva Ascensori 95/16/Ce», che sancisce l’obbligo...