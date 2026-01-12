Ascensore, se un condomino si oppone all’installazione
Gli altri possono rivolgersi all’autorità giudiziaria al fine di procedere alla realizzazione dell’impianto
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025
Nella situazione descritta, i condòmini favorevoli all’installazione dell’ascensore possono tutelare il proprio diritto promuovendo un ricorso d’urgenza, volto a ottenere dal giudice un provvedimento che imponga al condomino dissenziente di consentire l’accesso alla sua unità immobiliare. Tale possibilità trova fondamento nell’articolo 843 del Codice civile (applicabile...