Ascensore, se un condomino si oppone all’installazione

La domanda

Nel nostro condominio è stata deliberata a maggioranza la realizzazione di un impianto ascensore, anche in considerazione della presenza di persone anziane e con disabilità. Un solo condomino si è opposto alla decisione e ha successivamente presentato un esposto alla Procura della Repubblica, sostenendo che i lavori previsti non rispettano le normative edilizie vigenti. A seguito dell’esposto, il Comune ha prescritto l’avvio di una pratica di sanatoria per regolarizzare alcune difformità urbanistiche preesistenti. Per completare tale procedura è, tuttavia, necessario accedere anche all’unità immobiliare dello stesso condomino che si è opposto. Quest’ultimo, però, nega l’accesso e minaccia nuove azioni legali per ostacolare l’intervento. Alla luce di questa situazione, e considerando che nella mia famiglia vi sono persone anziane e disabili che trarrebbero beneficio essenziale dall’installazione dell’ascensore, desidero sapere come posso tutelare i miei diritti e quelli degli altri condòmini favorevoli, e come possiamo procedere con l’opera nonostante l’ostruzionismo del singolo proprietario.