Ascensori agevolati con il 75% e successive adesioni ai costi

Alcuni condòmini hanno installato l’ascensore con il bonus 75% e lo sconto in fattura. Se un giorno volessi a mia volta fruire dell’ascensore, dovrei pagare la mia quota commisurata al 100% del costo oppure solo al 25% pagato dai condòmini che hanno contribuito all’installazione?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore del 10 luglio

In caso di installazione dell’impianto di ascensore da parte di taluni condòmini, il condomino che non abbia partecipato all’iniziativa mantiene un diritto di successiva adesione, a norma dell’articolo 1121 del Codice civile. La contribuzione nelle spese per l’adesione deve essere conforme all’articolo 1123 del Codice civile, con la conseguenza che la quota di ingresso deve...