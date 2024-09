Assemblea nazionale formazione di Confabitare a Bologna dal 20 al 22 settembre

Dal 20 al 22 settembre, Bologna accoglierà l’Assemblea nazionale di formazione di Confabitare, un evento esclusivo che riunirà i dirigenti nazionali dell’associazione proprietari immobiliari, provenienti da tutta Italia. Questo prestigioso incontro annuale rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento in cui i leader si incontrano per esaminare le tematiche cruciali e le nuove normative che regolano il settore. «L’obiettivo è ottimizzare la gestione della proprietà e fornire il miglior supporto possibile agli iscritti - commenta Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare - rafforzando così le competenze e le strategie a beneficio di tutti».

L’assemblea si aprirà venerdì 20 alle 14.30 con i saluti del presidente Zanni e si concentrerà su argomenti di grande rilevanza per i proprietari. Tra i principali temi in discussione ci saranno il Decreto sicurezza, con le sue disposizioni contro le occupazioni abusive e l’applicazione delle normative del decreto Salva casa. Si discuterà di come questi strumenti legislativi possano influenzare positivamente il mercato immobiliare agevolando la gestione della proprietà. Il materiale formativo, preparato dal Centro studi nazionale, sarà un supporto fondamentale per queste attività, rendendo l’Assemblea nazionale di formazione un momento cruciale di perfezionamento professionale.

«In un contesto dinamico e in continua trasformazione, è essenziale mantenere competenze aggiornate e una conoscenza dettagliata delle normative - commenta Alberto Zanni - la capacità di affrontare le dinamiche del mercato immobiliare richiede una preparazione costante e una comprensione approfondita delle novità legislative e tecniche. L’assemblea di Confabitare è un appuntamento indispensabile di confronto fra dirigenti e figure altamente specializzate per garantire su tutto il territorio nazionale una gestione immobiliare efficace e sicura».