Atp, Associazione tutela e protezione, lancia l'allarme: le mediazioni in condominio sono a rischio di Redazione

Dal 30 giugno potrebbe risultare molto più difficile tutelare i diritti dei condòmini. Tema al centro del webinar del 21 aprile alle 10

Il mondo della mediazione è in fibrillazione per il rischio di collasso del sistema. Il Dlgs 10 ottobre 2022, numero 149 (recante, tra l'altro, «delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie»), prevedeva la revisione dei requisiti di accreditamento degli organismi di mediazione e degli enti di formazione. I decreti ministeriali attesi entro il mese di marzo non sono stati emanati. Per contro...