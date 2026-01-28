Condominio

Attenzione alle truffe via e-mail da parte di (presunti) fornitori abituali

Queste frodi non introducono elementi estranei: si innestano nei flussi esistenti, sfruttando dati veri, tempi coerenti e relazioni consolidate

di Marco Venier - Unicondominio

Per lungo tempo, la truffa informatica è stata raccontata come un errore, una distrazione, una superficialità da parte di chi la subisce, ossia chi riceve l’e-mail. Una rappresentazione per certi versi rassicurante, perché collocava il rischio di subire un danno solo se l’evento si collocava fuori dal perimetro della buona organizzazione.

Oggi quella narrazione non è più sufficiente. Un episodio recente, che riportiamo in forma anonima, mostra come le frodi digitali più insidiose non si presentino...

Correlati

La frode sul superbonus finisce davanti alle Sezioni unite

Gli ultimi contenuti di Condominio