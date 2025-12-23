Auguri di un sereno Natale e un felice anno nuovo
Gli aggiornamenti di Nt riprendono il 7 gennaio. Sul Sole 24 ore ogni mercoledì il tradizionale focus sui temi condomniali
Nt plus Condominio e Immobili si ferma qualche giorno per le festività natalizie.
Il sito non verrà aggiornato dal 23 dicembre al 7 gennaio 2026. Con l’ultima newsletter del 24 dicembre perciò auguriamo ai nostri lettori un sereno Natale e un felice anno nuovo.
La mattina del 7 gennaio riprendiamo il nostro flusso informativo.
Gli aggiornamenti potete leggerli sulla pagina di condominio, ogni mercoledì sul Sole 24 ore.
