Autunno di difficoltà per le famiglie: Anapic lancia l'allarme

La presidente Lucia Rizzi chiede ai Comuni di avviare un progetto di collaborazione con le realtà locali per gruppi di acquisto nei condomìni a prezzo calmierato come previsto dal Progetto Condominio Sociale

IMAGOECONOMICA

Una nota Anapic lancia l'allarme: si preannuncia un autunno ancora più difficile per le famiglie italiane , che dopo l'irrefrenabile innalzamento dei tassi dei mutui e la difficoltà rilevata nel pagare le spese condominiali dovranno nuovamente fare i conti con gli aumenti spropositati dei generi alimentari ma anche delle bollette energetiche nonostante gli interventi del Governo che ha abbassato l'Iva al 5% nelle bollette e ha momentaneamente tamponato la situazione.

La situazione si presenta - prosegue la nota - in peggioramento, non solo per le famiglie ma anche per le imprese che , nei prossimi mesi subiranno stangate soprattutto per i consumi energetici . La presidente Anapic Lucia Rizzi chiede un incisivo intervento al Governo e ai Comuni perché si possa avviare un progetto di collaborazione con le realtà locali per avviare gruppi di acquisto nei condomìni a prezzo calmierato come previsto dal Progetto Condominio Sociale concretizzando un meccanismo di economia locale per il rilancio del prodotto locale delle aziende agricole in un'ottica di rieducazione alimentare e scoperta , valorizzazione del territorio .

La presidente Rizzi annuncia che a breve sarà avviato anche il progetto di Comunità energetiche in collaborazione con i sindaci di Comuni lombardi per contrastare il caro bollette, supportare le famiglie e rispettare l'ambiente . Nella nota ricorda infine che a settembre sarà attivo lo Sportello energetico avviato con la società Polis energia per valutare e migliorare i consumi energetici nei condomìni e nelle abitazioni.