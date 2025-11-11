Appuntamenti

Barriere archiettoniche il tema del corso di aggiornamento Anapic

di Redazione

«Superamento delle barriere architettoniche e normativa – Contratti di appalto e responsabilità per l’amministratore di Condominio» è il tema del prossimo corso Anapic che si terrà in modalità webinar il 25 novembre dalle 16,30. Ai saluti introduttivi della presidente Lucia Rizzi seguiranno gli interventi degli avvocati Francesco Maria Galli, Roberto Rossi e Sara Motzo. Saranno riconosciuti ai partecipanti due crediti formativi.

