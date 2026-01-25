L'esperto rispondeFisco

Benefici cumulabili per lavori condominiali e privati

Si può fruire del beneficio, con un limite di 96mila euro, per ciascuno dei due interventi

di Marco Zandonà

La domanda

Ho effettuato lavori di ristrutturazione straordinaria nella mia abitazione principale, fruendo sia del bonus casa che dell’ecobonus. Successivamente, il condominio ha proceduto a lavori di ristrutturazione delle facciate, con ripartizione dei costi sui condòmini, in base ai millesimi. In questo caso, le detrazioni fiscali sono distinte o cumulabili? C’è un tetto massimo?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 26 gennaio 2026

Nella situazione descritta dal quesito, le detrazioni fiscali per i lavori effettuati nell’appartamento privato, destinato ad abitazione principale, e quelle per i lavori condominiali, di ristrutturazione delle facciate, sono distinte e si può fruire del beneficio, con un limite di 96mila euro, per ciascuno dei due interventi (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986...

