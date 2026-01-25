Benefici cumulabili per lavori condominiali e privati

La domanda Ho effettuato lavori di ristrutturazione straordinaria nella mia abitazione principale, fruendo sia del bonus casa che dell’ecobonus. Successivamente, il condominio ha proceduto a lavori di ristrutturazione delle facciate, con ripartizione dei costi sui condòmini, in base ai millesimi. In questo caso, le detrazioni fiscali sono distinte o cumulabili? C’è un tetto massimo?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 26 gennaio 2026

Nella situazione descritta dal quesito, le detrazioni fiscali per i lavori effettuati nell’appartamento privato, destinato ad abitazione principale, e quelle per i lavori condominiali, di ristrutturazione delle facciate, sono distinte e si può fruire del beneficio, con un limite di 96mila euro, per ciascuno dei due interventi (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986...