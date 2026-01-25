Benefici cumulabili per lavori condominiali e privati
Si può fruire del beneficio, con un limite di 96mila euro, per ciascuno dei due interventi
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 26 gennaio 2026
Nella situazione descritta dal quesito, le detrazioni fiscali per i lavori effettuati nell’appartamento privato, destinato ad abitazione principale, e quelle per i lavori condominiali, di ristrutturazione delle facciate, sono distinte e si può fruire del beneficio, con un limite di 96mila euro, per ciascuno dei due interventi (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986...