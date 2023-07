Bolletta gas in calo dell’1,1% per i consumi di giugno di Ce.Do.









Dopo la sostanziale stabilità dello scorso mese (+22,4%), le famiglie ancora in tutela potranno beneficiare di una riduzione della bolletta gas sui consumi di giugno. Ieri l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente ha infatti comunicato il valore aggiornato del prezzo del gas per un nucleo con consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui: -1,1% rispetto al mese precedente. Un calo, si spiega nella nota diffusa dall’Authority presieduta da Stefano Besseghini, da ricondurre all’andamento della...