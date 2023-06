Bolletta gas stabile per i consumi di maggio: il calo si ferma allo 0,2% di Celestina Dominelli

L'Authority ha comunicato il valore della materia prima: 34,06 euro per megawattora. La riduzione delle quotazioni gas controbilanciata dall’azzeramento dello sconto sugli oneri di sistema









Dopo l’aumento registrato lo scorso mese, la bolletta gas per i consumi di maggio delle famiglie ancora sotto tutela registra una sostanziale stabilità: -0,2% è il dato comunicato lunedì, 5 giugno, dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente nell'ambito del consueto aggiornamento mensile sul gas. Il risultato, pur in presenza di un deciso calo del prezzo medio all’ingrosso del gas nel mese di maggio, tiene conto della risalita graduale degli oneri generali di sistema e, in particolare, dell...