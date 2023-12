Bollette, Arera rinvia da aprile a luglio la fine del mercato tutelato

Per il mercato tutelato dell’elettricità arriva la proroga al 1° luglio 2024. Questa la decisione dell’Arera (Autorità di regolazione di energia, gas, acqua e rifiuti). Con la proroga - viene spiegato - si assicura così, tra l’altro, il tempo necessario agli utenti per esser informati. La data prevista per la fine del mercato tutelato era il primo aprile.

Le aste per la selezione degli operatori

L’Arera - in base a quanto previsto dall’ultimo decreto energia (181/23) - «per assicurare uno svolgimento coerente del processo del “fine tutela...