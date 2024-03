Bollette luce, dal 1° luglio al via le tutele graduali: ecco l’offerta che scatterà alla fine dei tre anni

Mancano poco più di tre mesi alla cessazione definitiva della maggior tutela per le bollette della luce. A partire dal 1° luglio 2024 scatterà il servizio a tutele graduali (Stg) che interesserà tutti i clienti non vulnerabili non migrati nel frattempo sul mercato libero. Il meccanismo durerà tre anni, ma è bene chiarire cosa succederà a chi arriverà a scadenza senza aver operato un’altra scelta. La risposta è contenuta nel decreto firmato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi