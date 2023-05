Bollette, ecco perché tornano gli aumenti: l’elettricità +25% e gas +15%

«Le quotazioni dei mercati all’ingrosso del gas naturale - ha sottolineato il presidente di Arera, Stefano Besseghini - hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente»









Il prezzo del gas naturale, diminuito a partire da gennaio 2023 fino a marzo, tornerà a crescere nei prossimi mesi. Lo sottolinea il presidente di Arera, Stefano Besseghini in una audizione alla Commissione Finanze della Camera. «Nel mese di gennaio 2023 - ha detto - si è registrata una riduzione pari al 34,2% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo (quella con consumi medi di 1.400 mc/annui) rispetto a dicembre 2022. Ciò è stato determinato dalla riduzione della spesa per la materia gas...