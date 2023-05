Bolletta gas risale del 22,4% in aprile: pesa il taglio degli sconti di Celestina Dominelli

L’Authority ha comunicato il valore della materia prima: 44,83 euro per megawattora. L’aumento dovuto alla riduzione della componente di sconto Ug2 degli oneri generali









Dopo tre mesi di cali, torna a salire il prezzo del gas per la bolletta delle famiglie in maggior tutela relativa ai consumi di aprile: +22,4 per cento. L’incremento, comunicato oggi, mercoledì 3 maggio, dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente /Arera) nell’ambito del consueto aggiornamento mensile sul gas, è dovuto principalmente alla riduzione, contenuta nell’ultimo decreto bollette approvato dal governo Meloni, della componente di sconto Ug2 che in fattura copre i costi di commercializzazione...