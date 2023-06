Bonus barriere al 75% anche negli appartamenti di Luca De Stefani e Giuseppe Latour









Gli appartamenti in condominio potranno accedere al bonus per la rimozione di barriere architettoniche al 75 per cento. E avranno a disposizione un massimale di spesa di 50mila euro, sul quale calcolare la detrazione. La conferma di un chiarimento attesissimo, e già anticipato dalla Dre Lombardia qualche settimana fa , arriva con la circolare n. 17/E, cioè il capitolo dedicato ai bonus edilizi (il terzo, dopo le circolari 14/E e 15/E) della tradizionale circolare Caf.

Il testo è, come di consueto...