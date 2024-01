Bonus barriere architettoniche, calendario con tre date diverse per la stretta

La stretta al bonus barriere architettoniche impone di fare attenzione al calendario. Il decreto “salva spese” (Dl 212/2023) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre ed è in vigore dal giorno successivo. Ma non tutte le sue regole valgono da subito e per tutti. Anzi, in diversi casi sarà possibile continuare ad agevolare con la detrazione del 75% - o con lo sconto in fattura e la cessione del credito - le spese sostenute nel 2024 per la sostituzione delle finestre o per il rifacimento...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi