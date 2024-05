Bonus barriere architettoniche a rischio stop in condominio

La delusione è palpabile. L’impatto del Dl 39/2024 sul bonus barriere architettoniche in condominio sarà molto pesante. Introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il bonus ammette la possibilità di detrarre il 75% delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni private e nelle parti comuni degli edifici. Sul nostro patrimonio immobiliare datato si tratta di una importante opportunità, ancora fruibile, senza cessione del credito e sconto in fattura però, ...

