Bonus bollette del 2022 utilizzati solo per metà

Risorse inutilizzate per capienza fiscale ridotta e difficoltà di cessione









Bonus bollette per le imprese utilizzati per meno della metà. Per i tax credit relativi al consumo di elettricità e gas relativi al 2022 sono stati utilizzati in compensazione poco meno di 10 miliardi a fronte dei quasi 20,3 stanziati dai diversi interventi legislativi. Il tutto mentre il decreto Bollette (Dl 24/2023), la cui legge di conversione ha tagliato ieri il traguardo della «Gazzetta Ufficiale», ha esteso anche al secondo trimestre 2023 le misure straordinarie per consentire alle imprese ...