Bonus casa, inutilizzabilità da comunicare di Marco Mobili e Giovanni Parente

Obbligo di segnalazione alle Entrate entro 30 giorni, sanzione da 100 euro









Operazione verità sui crediti “bloccati”. Un nuovo adempimento si affaccia sul panorama della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi. Nel decreto Omnibus, approvato lunedì in Consiglio dei ministri, non entra soltanto la proroga del 110% per completare bonifici e lavori sulle villette entro il 31 dicembre 2023, ma anche un obbligo a cui sono tenuti i cessionari di crediti che si trovino in una situazione di inutilizzabilità diversa da quella dell’avvenuta scadenza dei termini per l’impiego in compensazione. In sostanza, l’ultimo acquirente sarà tenuto a segnalare all’agenzia delle Entrate la situazione di inutilizzabilità entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che l’ha determinata. Non si tratta di un adempimento “a costo zero” per i contribuenti, perché è accompagnato dall’applicazione di una sanzione amministrativa di 100 euro per la mancata comunicazione entro i 30 giorni.

Non si tratterà di un adempimento destinato a scattare subito, ma 60 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto. Quindi ci sarà il tempo per definire le procedure attuative e, probabilmente, di capire se ci saranno anche eventuali modifiche nel corso dell’iter di approvazione parlamentare del provvedimento.

In ogni caso, il nuovo adempimento dovrebbe consentire di avere il polso più complessivo dell’ammontare dei crediti che rimangono fermi nei cassetti fiscali lungo la filiera delle cessioni dei bonus fiscali. In questo caso, il riferimento è, però, ai crediti per cui è stata già comunicata l’accettazione, quindi che hanno trovato già un acquirente. Proprio nel fornire una risposta a interrogazione del M5S in commissione Finanze alla Camera (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 luglio), il Mef nel rendicontare i dati dei crediti in attesa di accettazione o di rifiuto da parte degli acquirenti (all’epoca circa 7 miliardi tra superbonus e altri bonus casa) aveva sottolineato, tra l’altro, che l’agenzia delle Entrate «non è a conoscenza di quali e quante delle cessioni in attesa di accettazione derivino da comunicazioni errate, che i cessionari sono tenuti a rifiutare» e che «i dati non comprendono i crediti già acquistati e accettati da cessionari e fornitori, che tali soggetti non riescono a cedere a terzi e per i quali, dunque, non è stata ancora effettuata alcuna comunicazione all’Agenzia». Quindi, la nuova comunicazione potrebbe contribuire a colmare questo gap informativo.

Intanto, dopo l’annuncio di Poste che da ottobre riprenderà gli acquisti di crediti di bonus edilizi, anche Enel X ha riattivato gradualmente il processo di acquisto dei crediti fiscali dai soggetti con cui erano già in precedenza sottoscritti contratti, per i casi in cui risultino soddisfatti i requisiti richiesti dalle condizioni contrattuali e dal quadro delle regole di riferimento.