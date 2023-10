Bonus casa, stop preventivo a oltre 2 miliardi di crediti di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Bloccato dalle Entrate il 22% delle comunicazioni sospese per rischio di frodi. Nella Nadef anche l’aggiornamento sui sequestri della Finanza: 7,4 miliardi a fine agosto









Due miliardi di bonus casa bloccati solo nel 2022, grazie ai controlli preventivi antifrode dell’agenzia delle Entrate. È il bilancio indicato dalla relazione sull’economia non osservata e sull’evasione allegato alla Nadef 2023. A questi si sommano, anche se in un arco temporale che si estende fino ad agosto 2023, altri 7,4 miliardi oggetto di sequestri preventivi da parte della Guardia di Finanza.

La relazione fa il punto sull’andamento delle attività di verifica messe in campo con il decreto Antifrodi alla fine del 2021 dal Governo Draghi (Dl n. 157 dell’11 novembre 2021). Si tratta di un sistema di controllo misto, in parte automatico e in parte basato sull’attività degli uffici dell’amministrazione finanziaria.

L’Agenzia, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di cessione del credito, può sospendere gli effetti delle opzioni che presentino profili di rischio. Questo stop avviene in maniera automatica, quando i software delle Entrate rilevino alcuni parametri, come ad esempio il mancato versamento dell’Iva da parte dell’impresa che richiede lo sconto in fattura. Dopo lo stop automatico arriva un controllo “fisico”. Una volta sospeso il credito, infatti, si apre un periodo di trenta giorni, durante il quale gli uffici dell’agenzia delle Entrate avviano un controllo più dettagliato sui contenuti della cessione. Di solito vengono richieste delle integrazioni documentali ai contribuenti. Entro trenta giorni il credito si sblocca in automatico. In alternativa, l’Agenzia invia una comunicazione motivata che conferma la sospensione e annulla gli effetti dell’opzione.

Descritta la procedura, i numeri dicono che nel corso del 2022, quando si è accesa la lampadina dei controlli automatici, con la sospensione del credito, l’esito è stato molto di frequente negativo per i contribuenti, con la cancellazione del bonus. Le comunicazioni sospese sono state 58.388: è un numero piuttosto piccolo, rispetto alla massa delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Complessivamente, infatti, l’agenzia delle Entrate da metà 2020 ad agosto 2023 ha ricevuto circa 17,9 milioni di comunicazioni. Un mare dentro il quale il meccanismo degli alert automatici ha consentito di pescare un pacchetto limitato di operazioni sulle quali fare approfondimenti.

Di queste circa 58mila comunicazioni sospese, il 22,2% (poco più di una su cinque) sono state rifiutate, annullando il credito, bloccando ogni tipo di compensazione e confermando anche con i controlli “fisici” quello che avevano indicato i software. Queste quasi 13mila comunicazioni, relative al solo 2022, valgono oltre 2 miliardi, per un importo medio elevatissimo, che sfiora i 154mila euro di crediti inesistenti per ogni comunicazione.

Sono numeri che, anche per i prossimi anni, sembrano destinati a non calare. La convenzione tra ministero dell’Economia e agenzia delle Entrate fissa, infatti, dei target che indicano un’attenzione massima su questi controlli anche per il triennio 2023-2025. La quota di comunicazioni da sottoporre a verifica preventiva delle Entrate sarà del 70% del valore totale delle opzioni nel 2023 e dell’80% nel 2024 e 2025. In questi anni il valore delle comunicazioni sospese e poi cancellate non dovrebbe mai scendere sotto quota un miliardo, arrivando a 1,2 miliardi nel 2024 e 1,4 miliardi nel 2025.

A queste somme, secondo la relazione, si aggiungono quelle recuperate dalla Guardia di Finanza che, mese dopo mese, continuano a crescere. Da novembre 2021 ad agosto 2023 le attività investigative e di analisi delle Fiamme Gialle sui crediti d’imposta hanno permesso di sequestrare crediti inesistenti per circa 7,4 miliardi di euro. Si tratta, in massima parte, di frodi nate prima delle restrizioni di novembre 2021 e che riguardano soprattutto due sconti: il bonus facciate e l’ecobonus che, prima della stretta, potevano contare su un regime di cessione semplificato rispetto al superbonus.

Guardando all’utilizzo che viene fatto degli importi illecitamente monetizzati, spicca il frequente trasferimento all’estero di quanto incassato, per rendere più difficili le attività investigative, ma anche l’utilizzo in «attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative». Su quest’ultimo fronte emerge una tendenza alla conversione dei crediti monetizzati in criptovalute.