Bonus colonnine elettriche: riaperto lo sportello per l’invio delle domande da parte di imprese e professionisti

Riaperto il 15 marzo lo sportello dedicato all’invio delle richieste per il bonus colonnine elettriche per imprese e professionisti, iniziativa promossa dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) volta a incentivare l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

Il Mase aveva messo in campo una dotazione iniziale pari a 87,5 milioni di euro, ma durante la prima apertura dello sportello, le richieste pervenute sono state inferiori alle risorse...