Bonus edilizi, il beneficio non decade se non si comunica all’Enea la fine dei lavori
Seppur obbligatorio, il termine di novanta giorni dalla conclusione ha solo finalità statistiche
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, la mancata comunicazione all’Enea entro novanta giorni dalla conclusione dei lavori non determina la decadenza dal godimento della detrazione, in assenza di una espressa previsione normativa e considerando le finalità statistiche dell’adempimento. Lo precisa la Cassazione, sezione quinta, nella sentenza 15204 del 7 giugno 2025.
I tempi di inoltro della comunicazione
La materia delle decadenze dal godimento delle detrazioni d’imposta è ostica anche per i...