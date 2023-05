Bonus edilizi: una volta scelta la cessione non è possibile cambiare idea

La domanda

A fine 2023 terminerò un intervento che fruisce del superbonus del 110 per cento. Chiedo se è possibile decidere, anno per anno, quale destinazione scegliere per la quota di credito maturata nell’anno precedente, non potendo sapere a priori quale sarà la mia capienza di imposta negli anni futuri. Potrei, per esempio, inviare, entro il 16 marzo 2024, una comunicazione con la cessione del solo credito maturato per il 2023 e successivamente, entro il 16 marzo 2025, inviare una comunicazione per l’utilizzo del credito maturato nel 2024 in dichiarazione dei redditi, e così via?