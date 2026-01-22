Bonus mobili e caldaie, chi ha fatto acquisti nel 2025 perde lo sconto
I chiarimenti avranno effetti anche sui pagamenti effettuati lo scorso anno
La nuova indicazione dell’agenzia delle Entrate, che sgancia la sostituzione di caldaie dal bonus mobili (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), farà perdere lo sconto fiscale per arredi ed elettrodomestici a tutti coloro che hanno effettuato acquisti nel corso del 2025, pensando di collegarli alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento effettuata nel corso dello stesso anno. Secondo la guida appena rivista dall’amministrazione finanziaria, infatti, la novità scatta dal primo gennaio dell’anno scorso...