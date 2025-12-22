Bonus prima casa anche per i moduli prefabbricati

Se la società venditrice è anche costruttrice delle case “pronte da abitare” e l’operazione si regge su un contratto di appalto, e non sul mero acquisto dei singoli pezzi fatti montare dalla stessa impresa che li produce, può essere applicata l’Iva ridotta al 4% prevista dall’agevolazione prima casa. È questo il principale chiarimento sulle case prefabbricate modulari desumibile dalla risposta a interpello 304/2025 delle Entrate, ma non l’unico.

Conta l’idoneità ad essere abitata

I tecnici del Fisco, appena un anno fa, avevano già ...