Bonus prima casa anche per l’area ceduta con l’impegno a costruire

L’agevolazione “prima casa” compete anche nell’ipotesi della permuta di cosa presente contro cosa futura e cioè nel caso del cosiddetto contratto “do ut facias”, vale a dire quello col quale il contribuente cede un’area e in controprestazione riceve la promessa di costruzione e di trasferimento della proprietà di un’abitazione.

E’ la Cassazione a deciderlo con l’ordinanza n. 25761 del 22 settembre 2025, confermando la sentenza della Ctr Abruzzo (n. 719 del 22 ottobre 2021) e respingendo il contrario...