Bonus “prima casa” solo se il riacquisto avviene entro un anno

Non assume rilievo il nuovo termine biennale per rivendere l’immobile preposseduto. Inoltre, chi si è trasferito all’estero può fruire dell’agevolazione anche per un immobile nel Comune dove ha svolto l’intero percorso di studi.

L’Agenzia delle entrate, con le risposte a interpello n. 312 e n. 314 del 2025, è tornata a occuparsi di una delle agevolazioni più amate dai contribuenti, fornendo importanti indicazioni sui presupposti di accesso e sulle cause di decadenza.

Quadro normativo

Ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, si applica l’imposta di registro nella misura agevolata del 2% agli atti di trasferimento di “case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano...