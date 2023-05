Bonus sistemi di accumulo: ultime novità sulla percentuale del credito d'imposta di Deborah Maria Foti - Anapi

Link utili Al via le domande per richiedere il bonus sistemi di accumulo

L'agenzia delle Entrate ha comunicato che la percentuale è pari al 9,15%

A fine marzo è scaduto il termine per l'invio delle domande inerenti alla richiesta del bonus sistemi di accumulo e l'agenzia delle Entrate ha dichiarato di aver ricevuto richieste per un importo totale di 32.781.559 euro. Il bonus sistemi di accumulo è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) e si tratta di un'agevolazione per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell'energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, ad esempio i pannelli fotovoltaici...