Bottiglie nell’androne e condòmini insonni: nuova condanna per i rumori a Milano

Tra le condotte omissive del Comune l’aver concesso troppe licenze e non aver sanzionato i comportamenti degli esercizi commerciali

di Luca Bridi e Annarita D'Ambrosio

Nuova condanna del Comune di Milano in tema di rumori molesti e nuova condanna al risarcimento, di circa 6500 euro a danneggiato. La sentenza 9958/2025 depositata a fine dicembre dal Tribunale lombardo dettaglia ancor meglio gli obblighi cui l’amministrazione è tenuta, facendo emergere un quadro sconfortante: androne condominiale ingombro da bicchieri, bottiglie e rifiuti abbandonati dai clienti dei locali, condòmini che accusavano scarso rendimento lavorativo ascrivibile a spossatezza derivante ...

