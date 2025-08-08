Appuntamenti

Buone vacanze a tutti gli abbonati di Nt+Condominio e Immobili

Gli aggiornamenti e la newsletter riprendono lunedì 25 agosto

di Redazione

Un augurio di buone vacanze a tutti i lettori. Gli aggiornamenti di NT+Condominio e Immobili si fermano dal 9 al 24 agosto. Dalla mattina di lunedì 25 agosto tornerà la newsletter e gli aggiornamenti della homepage.

L’informazione condominiale sarà sempre disponibile sulle pagine di Norme e tributi de «Il Sole 24 Ore» ogni mercoledì.

Le notizie in tempo reale potranno essere seguite sul sito del Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com) e su Radio 24 (www.radio24.ilsole24ore.com).

