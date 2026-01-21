Condominio

Caduta di calcinacci dal condominio: chi è responsabile?

Il distacco può causare danni a cose o persone ed è importante chiarire su chi ricade la responsabilità e l’eventuale risarcimento danni

di Deborah Maria Foti - Anapi

Negli edifici condominiali può succedere che si stacchino e cadano calcinacci o altri detriti magari a causa delle condizioni vetuste degli edifici o dell’umidità, che chiaramente possono causare danni a persone o cose. Le conseguenze di tali accadimenti per eventuali danni a terzi possono essere rilevanti, pertanto è bene capire su chi ricade la responsabilità e l’eventuale risarcimento.

La parte della facciata interessata

In casi di questo genere la prima cosa da fare è individuare la parte della facciata da cui sono caduti i calcinacci...

