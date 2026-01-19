Caldaia, non tutti i distacchi si considerano irreversibili

La domanda

Diversi anni fa mi sono distaccato dal riscaldamento centralizzato, con parere favorevole di tutti i condòmini e con relazione tecnica favorevole al distacco. I vecchi punti di attacco dei termosifoni sono stati tagliati, chiusi e messi sotto il muro, ragion per cui non sono più visibili. Vorrei sapere se questa situazione implica l’irreversibilità rispetto a un eventuale riattacco all’impianto centralizzato e, di conseguenza, se non sono più tenuto al versamento di alcun contributo per la manutenzione straordinaria e per il consumo involontario dell’impianto centralizzato.