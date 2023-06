Caldaie, lo stop dal 2029 è in bilico L’Europa ora è divisa di Giuseppe Latour









La breccia tra i paesi membri dell’Ue c ontinua ad allargarsi. Mettendo, adesso, in discussione l’introduzione di un divieto secco di commercializzazione delle caldaie a gas, a partire dal primo gennaio del 2029, ipotizzato dalla bozza del regolamento Ecodesign. Ha detto questo la riunione che, nella giornata di lunedì, ha messo di nuovo i rappresentanti dei paesi membri attorno a un tavolo, a Bruxelles, per parlare ancora del divieto e, soprattutto, delle situazioni nelle quali non ci sono soluzioni...